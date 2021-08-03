Рецепти Easy Cook TV:
кулінарний еліксир здоров'я та краси
Домашнє харчування – найкраще, що людина може зробити для власного здоров’я та відмінного самопочуття близьких. Страви, приготовані своїми руками, подарують гастрономічне задоволення і зроблять вагомий внесок у скарбничку краси та довголіття. Ми – те, що ми їмо, тому від правильного раціону залежить зовнішній вигляд, настрій і самовідчуття.
Налисники з моркви: за вуха не відтягнеш!
Налисники з моркви – дуже смачна та корисна страва. Цей овоч благотворно впливає на зорові нерви, оскільки у ньому дуже багато бета-каротину. В організмі ця речовина перетворюється у вітамін А, який захищає клітини та попереджає виникнення пухлин. Треба додати, що відварна морква практично повністю зберігає поживні речовини. Отож, морквяні млинці не просто запашні та смачні, але й додадуть вам здоров’я.
Налисники з м’ясною начинкою: смак дитинства
Млинці з м’ясом – хто відмовиться від такої нереальної смакоти! Налисники – прадавня страва, притаманна українській та білоруській кухні. Особливістю даного виду млинців є еластичність, набагато менша товщина та відсутність яскраво вираженого смаку. Причина проста – завдяки останньому критерію краще розкривається гастрономічна симфонія будь-якої начинки. У якості фаршу можуть виступати ягоди, сир, гриби, різноманітні джеми і, звичайно, запашна свинина, дієтична курятина та соковита яловичина. Налисники з м’ясною начинкою – справжній шедевр, що прикрасить найвибагливіший стіл!
Налисники з кабачків: еліксир молодості
Налисники з кабачків – чудова страва, яка і насичує, і освіжає. Не дивлячись на те, що в цьому овочі немалий відсоток води, він є дуже корисним. Кабачок складається з вітамінів групи B, що благотворно діють на нервову систему, а також вітаміну С, необхідного для оздоровлення організму та кращого опору інфекціям. Страви з кабачків, зокрема, налисники, ідеально вписуються у меню людей з серцево-судинними захворюваннями, проблемами з ШКТ, а також вадами зору. Якщо бажаєте знизити вагу, то краще кабачкових млинців страви не знайти!
Пекуча олія: приправа зі знаком якості!
Сьогодні у нашому меню вельми оригінальна страва – пекуча олія з гострим перцем. Вона ідеально підійде у якості приправи до певного виду м’ясних та овочевих салатів. Крім того, така олія виглядає просто божественно!
Кабачки, залиті олією: вітамінна бомба!
Кабачки, залиті олією – це нескладна страва, приготування якої під силу навіть недосвідченій господині. Овоч дуже корисний, оскільки у ньому є антиоксиданти, що допомагають людині зберегти молодий вигляд на багато років поспіль. У тандемі з пекучою олією та гострим червоним перцем страву можна вважати вітамінною бомбою подвійної дії – краса та здоров’я вам забезпечені!
Курячі відбивні в клярі: соковита смакота
Курячі відбивні – це перевірена часом класика. М’ясо птиці дуже корисне та поживне, крім того, воно рекомендується до дієтичного меню. Курятину можуть вживати практично всі – від маленьких дітей та людей з різними захворюваннями до інших любителів смачної та безпечної їжі. Куряче м’ясо містить незамінний для мозку та м’язів білок – без цієї речовини неможлива побудова клітин людського організму. Також у продукті багато вітамінів групи B, незамінних при застудах та недостатньому метаболізмі, і заліза, яке допомагає у синтезі кров’яних тілець та запобігає анемії.
Смажені кабачки: універсальна страва на кожен день
Смажені кабачки готуються просто та при цьому виглядають доволі презентабельно. Страва дуже смачна, легко засвоюється організмом та насичує його вітамінами. Калорійність однієї порції смажених кабачків настільки незначна, що вони виступають одним з головних продуктів дієтичного меню. Якщо регулярно вживати у їжу смажені кабачки, то не буде проблем з метаболізмом, особливо якщо брати літні овочі. Отож страву певною мірою можна назвати сезонною
Млинці з м’ясом та сиром: ароматний сюрприз
Млинці з м’ясом та сиром – дуже смачна і поживна страва. Налисники добре насичують, крім того, спосіб їх приготування у духовій шафі сприяє максимальному збереженню корисних компонентів. Найбільш цінними інгредієнтами є овочі, сир та м’ясо. Вони дозволяють організмові функціонувати найкращим чином та запобігати хворобам
Налисники з сиром: сніданок на п’ять з плюсом!
Налисники з сиром – дуже ароматна та затребувана у кулінарії страва. Цей домашній десерт стане чудовою альтернативою некорисним магазинним солодощам. Секрет користі млинців із сиром криється у начинці. Всього 250 г творогу містять п’ятнадцять відсотків добової норми кальцію, тридцять відсотків – фосфору та натрію, а також дуже багато вітамінів та мікромінералів. Високий вміст білка дозволяє регенерувати організм на клітинному рівні, а це означає, що людина довше буде залишатися здоровою та привабливою.
Смажені кабачки з пармезаном у духовці: супер закуска!
Смажені кабачки з пармезаном, запечені у духовці ніколи не залишаться непоміченими на вашому столі! Це дуже смачна страва, яка готується відносно легко та не потребує значних фінансових вкладень. Кабачок – безперечно, корисний інгредієнт, як і два види сиру. У тандемі вони дають прекрасний результат, адже покращують здоров’я людини та роблять її життя смачнішим. Якщо вживати таку страву регулярно, то організм отримає вітамінний заряд, помітно знизився вага, покращиться робота серцево-судинної системи. Крім того, страву треба постійно вживати чоловікам, адже кабачок вважають афродизіаком!
М’ясо, тушковане з оливками: вишукана страва для гурманів
М’ясо, тушковане з оливками, помідорами, зеленими пепероні та білим вином – незвична, оригінальна та дуже смачна страва. Вона ідеально впишеться до будь-якого меню, включаючи святкове, адже виглядає печеня вельми ошатно та гарно
Курячий бульйон з пельменями: ідеальний обід
Курячий бульйон з пельменями – оригінальна та дуже смачна страва, що вигідно відрізняється від класичного борщу, капусняку чи більш ситних супів. Юшка доволі нескладна у приготуванні, проте дуже корисна. Як відомо, гарячий курячий бульйон допомагає здолати простудні захворювання, що особливо набувають актуальності взимку та восени, коли на вулиці волого та прохолодно. Якщо вживати вказану страву регулярно, можна непогано зміцнити імунітет, а також покращити роботу ШКТ. Курячий бульйон, доповнений соковитими пельменями, ситніший, ніж класична юшка з птиці, та ідеально підійде до обіду
Солодощі смажені: зваблива страва для ласунів
Хто з нас не любить солодощів? Мабуть, таких людей дуже мало, адже, смакуючи різними пончиками, булочками, бубликами, тістечками та кексами, ми немовби повертаємося у дитинство. Сьогодні вашій увазі пропонуються незвичайні смаколики – смажені солодощі. Їх приготування потребує використання деяких кулінарних хитрощів, але результат того вартий. Ви стовідсотково здивуєте гостей та близьких людей цією гарною на вигляд та напрочуд смачною стравою
Цибуля на грилі, залита олією: пікантний смак та яскравий аромат
Без смачних закусок, гострих та пікантних, не обходиться жодне застілля. Ось і цибуля на грилі, залита рослинною олією та присипана духмяним часником, посідає одне з важливих місць на кулінарному подіумі. Цей овоч дуже корисний, особливо його потрібно вживати у період застуд та епідемій. Цибуля має у своєму складі фітонциди – цінні речовини, здатні чинити відчутний опір інфекціям. Окрім користі для здоров’я, вказана страва – прекрасна закуска, адже вона викликає неабиякий апетит як своїм виглядом, так і яскравим ароматом!
Калафіор на грилі: корисний перекус
Кольорова капуста або калафіор – дуже корисний овоч. Він має антибактеріальні та протизапальні властивості, ефективно захищає судини від стресів та покращує тургор їх стінок. Таким чином, якщо ви будете хоча б раз на тиждень вживати страви з кольоровою капустою, серцево-судинні захворювання вам не загрожуватимуть! Також калафіор покращує роботу мозку, крім того, полюбляючи страви з кольоровою капустою, неможливо набрати зайву вагу!
Броколі на грилі, залиті олією: вітаміни на тарілці
Броколі на грилі – малокалорійна та смачна страва, яка готується легко і просто. Цей овоч містить багато мікроелементів, наприклад, фосфор, кальцій, магній, залізо, калій та цинк. Крім цього, в броколі багато вітамінів, є бета-каротин дуже корисний для зору. Регулярне вживання страв з броколі благотворно впливає на склад крові, очищує організм від токсинів та радіонуклідів, а також захищає від онкологічних захворювань.
Салат з кольорової капусти: оригінальна закуска на кожен день
Салат з кольорової капусти – легка та цілюща страва, адже у цьому овочі незліченна кількість вітамінів, мікроелементів та амінокислот. Якщо часто вживати калафіор, то можна значно омолодити організм, адже овоч має яскраво виражену антиоксидантну дію. Страви з кольорової капусти значно покращують перетравлення їжі за рахунок великої кількісті клітковини.
Макарони-метелики з кольоровою капустою: кулінарна несподіванка
Макарони-метелики з кольоровою капустою або калафіором – доволі нетривіальна страва, яку готувати дуже легко. Тандем макаронних виробів та корисного овоча у результаті благотворно впливає на здоров’я людини. Не кожен знає, що у мучних продуктах є вітаміни групи B, які лікують та зміцнюють нервову систему, тому, вживаючи вказану страву, ви точно уникнете неврозів та депресій
Коктейль-смузі: свіжість та користь у одному бокалі
Коктейль-смузі робиться з використанням яблук – одного з найбільш корисних фруктів, що ростуть у нашій місцевості. Вони містять у собі вітамін А, С, речовини групи B, а також вітамін краси – Е. Завдяки цьому, регулярно вживаючи страви з яблук, можна покращити зір, ефективніше чинити опір сезонним інфекціям, крім того, овоч прекрасно впливає на зовнішність. Яблука також багаті на калій – мікроелемент, що зміцнює серцеві м’язи, залізо, яке покращує склад крові, та кальцій – незамінну речовину для міцності зубної емалі. Отож, смузі з яблука – вітамінний коктейль, який рекомендується вживати щоденно!
Коктейль-смузі з апельсинів: напій для здоров’я та гарного настрою
Коктейль-смузі з апельсинів – дуже ароматний та корисний напій. Про користь цитрусових знають всі. У першу чергу, в таких фруктах дуже багато вітаміну С, який попереджає виникнення інфекційних хвороб. Але це далеко не все, що можна сказати про апельсини. У їх складі, зокрема, знаходиться фолієва кислота дуже важлива для розвитку мозку. Тому, якщо немає алергії на цитрусові, апельсиновий коктейль (дозовано) рекомендується вживати майбутнім мамам.
Фрукт попереджає авітамінози, укріплює імунітет, знижує кількість холестерину та прекрасно тонізує. Отже, смузі з апельсинів – ваша перепустка до відмінного самопочуття!
Овочі, смажені на грилі: вітамінний мікс
Овочі, смажені на грилі, максимально зберігають цінні речовини, тому це найбільш бажаний спосіб приготування такої страви. Цибуля – джерело фітонцидів, які запобігають інфекційним захворюванням, кольорова капуста та броколі наповнюють організм вітамінами, а кабачки роблять людину молодшою та ефективно очищують клітини від токсинів. Отже цей овочевий мікс стовідсотково покращить ваше самопочуття та дозволить відчути самобутній смак пікантної вегетаріанської страви. До речі, подавати його можна у вигляді складного гарніру до риби та м’яса.
Салат з броколі: духмяна фітострава
Салат з броколі – страва, яка повинна бути на столі у кожної людини, що піклується про здоров’я своїх близьких та власне. У даному овочі дуже багато поживних речовин, зокрема, є й такі, що у далекій перспективі запобігають виникненню канцерогенного ефекту (тобто людина, що полюбляє броколі, буде захищена від злоякісних пухлин).
Корисний кулінарний лайфхак: броколі не треба довго кип’ятити, або піддавати іншим видам термічної обробки – якщо робити це більш ніж 10-15 хвилин, велика кількість поживних речовин зникає. Зберігати броколі потрібно при високому ступені вологості та температурі не більше, ніж 3° тепла.
Салат з броколі та томатами: королівська страва
Одного разу приготувавши салат з броколі та томатами, ви будете робити це регулярно, адже страва дуже смачна. Броколі недарма називають королевою капусти – до її складу входять більше восьми важливих вітамінів та стільки ж цінних мінералів. Зокрема, токоферол відмінно покращує тургор шкіри, омега-кислоти дуже корисні при гіпертонії. Цей овоч потрібен, якщо у людини наявні проблеми у роботі репродуктивної системи, а також під час сезонних хвороб та вірусів.
Салат з броколі та помідорами має невелику кількість калорій, отож його можна включати до дієтичного меню
Яблучно-апельсиновий смузі: спокусливий коктейль для любителів солодкого
Коктейль з яблука та апельсина не просто дуже смачний та освіжаючий – напій обов’язково треба вживати людям з авітамінозами, поганим апетитом, а також тим, хто часто хворіє. Обидва фрукти значно підіймають захисні сили організму, покращують настрій та самопочуття, додають бадьорості та молодості. Лікарі-педіатри в один голос твердять, що з’їдаючи всього одне яблуко на день, дитина отримує добову норму заліза та інших мікроелементів. Таким чином, коктейль можна сміливо давати дітям (за умови відсутності алергічної реакції на цитрусові) – він буде набагато кориснішим, ніж солодощі, куплені у магазині
Макарони з броколі: овочева смакота
Макарони з броколі – легка у приготуванні страва, яка водночас потребує знання деяких нюансів. Наприклад, як правильно вибрати овоч? У будь-якому випадку і свіжа, і заморожена капуста повинна бути яскраво-зеленого кольору. Якщо суцвіття жовті, це означає, що овоч перезрів і не може бути використаний у їжу. Щодо вибору качанів, то треба купувати не дуже великі екземпляри, які повинні бути пружні на дотик. Також не забудьте ретельно промити свіжий овоч. Якщо потрібна броколі альденте, то варити її треба не більше чотирьох хвилин, а от характерної м’якості доведеться почекати до 8 хвилин. У крижану воду готову капусту опускають для того, щоб вона зберегла свій прекрасний, природній колір
Запіканка з броколі: спокусливий аромат літа
Броколі – дуже корисний овоч. Його подають як у відварному, так і запеченому вигляді, а також у салатах, перших стравах та запіканках. Що стосується останнього методу приготування, то він, мабуть, найбільш корисний, адже зберігає вітамінно-мінеральний склад овоча максимально незмінним
Салат з броколі у пікантній заливці: кулінарний витвір мистецтва
Салат з броколі у пікантній заливці – страва, обов’язкова до приготування. Капуста броколі раніше була популярна у Європі та США, але з плином часу вона завоювала серця його світу. Запіканки та пироги, овочеві супи і складні гарніри, салати та страви з додаванням м’яса – це далеко не повний список того, що можна приготувати з цього корисного овоча
Салат по-корейські з броколі: смачно та пікантно
Салат по-корейські з броколі – доволі смачна та пікантна страва. Броколі та морква – дуже корисні інгредієнти, які дозволяють зберегти молодість шкіри та волосся, зміцнити зорові нерви. Часник, який теж входить до переліку інгредієнтів, допомагає боротися з простудними та вірусними захворюваннями, що особливо актуально у часи осінніх та зимових епідемій. Страву рекомендується вживати регулярно, адже це справжня скарбничка здоров’я
Квашені броколі: пікантне доповнення до страв
Броколі можна подавати до столу в будь-якому вигляді, у тому числі, квашені з морквою. У такій страві зберігається значна кількість вітамінів та мікромінералів. Треба пам’ятати, що смак броколі відмінно підкреслюють такі спеції, як орегано, майоран, розмарин, а також звичайний мелений перець.
Броколі квашені – дуже вдалий рецепт, який обов’язково треба спробувати приготувати!
Мариновані броколі: чудовий рецепт до вашого столу!
Про броколі у якості дуже корисного овоча світ дізнався давно. Ця смарагдова капуста – рекордсмен по вмісту вітаміну С, що означає наступне: регулярно вживаючи страви з броколі, людина буде гарантовано захищена від вірусних та інфекційних хвороб
Яблучно-апельсиновий коктейль з селерою: дорогоцінний напій здоров’я
Яблучно-апельсиновий коктейль з додаванням селери – дуже корисний напій, який потрібно вживати всім, хто турбується про своє здоров’я. Що стосується користі яблук та цитрусових – про неї знають усі, а от відносно селери треба сказати окремо. Вона підвищує життєвий тонус організму, збільшує його здатність опиратися інфекціям, усуває апатію та сонливість, ефективно виводить токсини. Страви із додаванням селери треба вживати людям з проблемами серцево-судинної системи та запаленнями. Сік з цього овоча сприяє кращому перетравленню їжі. Тому квартет – яблуко, апельсин та селера, можна назвати преміальним. Це найкращі інгредієнти для створення фітококтейля
Як заморозити броколі та кольорову капусту: корисні поради господині
Як заморозити броколі та кольорову капусту – чи задавали ви собі таке питання? Відразу скажемо, що овочі, навіть у замороженому вигляді, не втрачають своєї користі. Вживаючи броколі та кольорову капусту, які зберігалися у морозильній камері, людина отримує багато поживних речовин, причому навіть зимою, коли придбати більшість свіжих овочів немає можливості
Торт з млинців: страва для вибагливих
Торт з млинців – преміальна страва, яку можна приготувати вдома. Вона виглядає дуже гарно, крім того, торт неймовірно смачний. Звичайно, найбільше такий тортик подобається дітям, але й дорослі із задоволенням спробують ароматну страву.
Для приготування торту потрібні тонкі налисники, а також начинка, яка у результаті перетворюється на соковиту та духмяну рапсодію
Торт з морквяних млинців: поживно, смачно та корисно
Торт з морквяних млинців – страва, яка потребує відносно небагато часу, особливо якщо налисники вже готові, проте вона вартує кожної хвилини, витраченої на її приготування! Торт і з рибною начинкою – доволі незвичний, проте дуже гарний і смачний, тому його не соромно поставити навіть на святковий стіл
Торт з картопляних млинців: традиційна страва українців
Торт з картопляних млинців – страва, яку можна подавати на кожен день до обіду або вечері. Також їх вживають замість хліба вприкуску до супів та інших перших страв. Це доволі універсальний наїдок, з приготуванням якого впорається навіть молода господиня.
Картопляні млинці присутні у багатьох кухнях світу, зокрема у білоруський, російській, польській та єврейській.
Узбецький плов за 30 хвилин: соковита та ароматна страва
Узбецький плов – не обов’язково готують тільки у азіатських країнах, ця страва популярна і в Україні. Він невимовно смачний, у міру гострий, дуже ситний, розсипчастий та корисний. Приготувавши плов на обід, можна бути впевненим – задоволення від трапези отримають всі. У древні часи узбецький плов був обов’язковою стравою на весільному столі, а зараз важко уявити собі ресторанне меню або домашній раціон без цього прекрасного наїдку!
Пончики: як приготувати еластичне тісто
Пончики – хто не любить ці пухкі та надзвичайно смачні витвори кулінарного мистецтва! Аромат цієї страви розноситься далеко за межі оселі, ніби закликаючи до вашого дому друзів та близьких. Між тим пончикам вже декілька століть, адже їх полюбляли ще древні германці, які готували страву на свято Йоля, щоб задобрити злих духів та богів. Поступово пончики розповсюдилися по всьому світові – зараз вони надзвичайно популярні у Сполучених Штатах Америки, Польщі, Росії та інших країнах. Україна не є виключенням!
Пончики: як приготувати смачну страву двома способами
Пончики або на українській мові пампухи – десерт, від якого неможливо відмовитися! Якщо зануритися у історію цієї страви, то можна прочитати багато цікавих фактів. Наприклад, одного разу відома американська кондитерська компанія створила найбільший у світі пончик. Його вага була три з половиною тони, а діаметр – біля шести метрів. Звичайно, унікальну випічку занесли до Книги рекордів Гіннесса!
Нашою метою не є встановлення рекордів – краще ми спечемо ароматні, пухкі та оригінальні пампухи, а ви будете насолоджуватися їх апельсиновим смаком!
Трубочки з м’ясом: як приготувати тісто та начинку
Трубочки з м’ясом – дуже ситна, калорійна та смачна страва. Маючи її на столі, ніхто точно не вийде від господині голодним. Варто зазначити, що навіть з метою схуднення не можна зовсім відмовлятися від мучного, адже головна речовина, яка присутня у трубочках, пампухах, пиріжках та інших виробах – це вітаміни групи B, які стоять на захисті нервової системи. Тому поганий настрій, як рукою зніме, якщо хоча б іноді вживати смачну свіжу випічку!
Трубочки з рисом та м’ясом: їжа для гастрономічної насолоди
Трубочки з рисом та м’ясом – поживна і ситна страва. Дієтологи роками ведуть бесіди про те, чи корисні вироби з борошна та чи варто вживати їх щодня. Насправді у часи голоду людина могла місяцями виживати на одному тільки хлібові та воді, отож зрозуміло, що мучні продукти не приносять шкоди організмові, за умови їх помірного вживання. Більше того, від них дуже багато користі
Кулінарний блог Easy Cook TV пропонує до уваги відвідувачів кращі домашні рецепти, які не віднімають багато часу і не потребують професійних кухарських навичок. Ми наочно продемонструємо: готувати вдома – це захоплююче та дуже смачно!
Домашні рецепти:
симфонія ароматного борщу
Завжди посміхаєтеся, згадуючи бабусині пиріжки, а мамин борщ здається найсмачнішими ласощами на світі? Все вірно, адже домашні страви апетитні, безпечні і, що важливо, економні! Блог Easy Cook TV представляє покрокові класичні домашні рецепти з категорії «проковтни язик». При цьому страви перевірені часом та прості у приготуванні – маючи такого кулінарного помічника, навіть недосвідчена господиня приємно здивує сім’ю та гостей!
Борщ класичний з яловичиною
Рецепти домашніх страв не обходяться без борщу – це кулінарний базис, про правильне приготування якого господині сперечаються нескінченно!
Список інгредієнтів:
- Яловичина (кістка) – півтора кг.
- Вода – 3,5 л.
- Дві цибулини.
- Три моркви.
- Корінь петрушки.
- 5 горошин запашного перцю.
- 2 буряки.
- 3 картоплини.
- Лавровий лист.
- Оцет яблучний – 3 столових ложки.
- Цукор – пів чайної ложки.
- Соняшникова олія.
- Три помідори.
- Капуста білокачанна – півкілограма.
- 5 зубчиків часнику.
- Сало.
- Кріп.
Покроковий рецепт:
- М’ясо вимити і залити водою. Довести до кипіння, прибрати вогонь до мінімального, періодично знімаючи піну.
- Очищену цибулю – 1 шт., моркву та корінь петрушки відправити у каструлю до м’яса. Варити бульйон не менше 2,5 годин. В кінці додати лавровий лист і перець.
- Моркву і картоплю очищуємо, а з буряка робимо заправку (його можна натерти або нарізати соломкою). Коренеплід спасерувати протягом 15 хвилин на соняшниковій олії з додаванням цукру, оцту та бульйону.
- Очищені помідори нарізати кубиками, порубати цибулю, нашаткувати моркву тонкою соломкою і обсмажити все разом на рослинному маслі (крім томатів – їх додати за 10 хвилин до готовності моркви та цибулі).
- Коли м’ясо звариться, його необхідно витягнути і порізати дрібними шматочками. Бульйон процідити і знову поставити на вогонь.
- У киплячий бульйон додати нарізану кубиками картоплю, нашатковану капусту і варити 5-7 хвилин. Потім додати тушковану морквяно-цибулево-томатну суміш. Кип’ятити близько 5 хвилин.
- В кінці висипати бурякову заправку, зменшити вогонь до мінімуму і томити борщ 15 хвилин під кришкою. Додати сіль, цукор, спеції за смаком, а також повернути до каструлі шматочки яловичини.
- Підготувати часник, пропущений разом з засоленим салом через м’ясорубку. Тим часом дрібно нарізаний кріп додати до каструлі, знятої з вогню.
- Через мінімум 10 хвилин (борщу необхідно настоятися), розлийте страву по тарілках і в кожну порцію додайте ложку часникового сала з кропом, а також жирну сметану.
Кулінарні рецепти (відео) – найбільш популярний і сучасний формат подачі інформації. Спостерігаючи за діями кухара з боку, вчитися домашнім премудростям легко і приємно. Пропонуємо прості рецепти на кожен день з продуктів, які обов’язково знайдуться у холодильнику!
Картопляні деруни (картопля, яйця, соняшникова олія, цибуля, сухі спеції):
Величезне значення у харчовому раціоні має капуста. Тому рецепти приготування страв з цим інгредієнтом користуються заслуженою популярністю.
Квашена капуста за добу – швидкий рецепт приготування (білокачанна капуста, сіль, оцет, морква, болгарський перець, лавровий лист, запашний перець горошком, часник, цукор):
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