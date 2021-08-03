Макарони з броколі – легка у приготуванні страва, яка водночас потребує знання деяких нюансів. Наприклад, як правильно вибрати овоч? У будь-якому випадку і свіжа, і заморожена капуста повинна бути яскраво-зеленого кольору. Якщо суцвіття жовті, це означає, що овоч перезрів і не може бути використаний у їжу. Щодо вибору качанів, то треба купувати не дуже великі екземпляри, які повинні бути пружні на дотик. Також не забудьте ретельно промити свіжий овоч. Якщо потрібна броколі альденте, то варити її треба не більше чотирьох хвилин, а от характерної м’якості доведеться почекати до 8 хвилин. У крижану воду готову капусту опускають для того, щоб вона зберегла свій прекрасний, природній колір